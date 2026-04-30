Fonction publique bruxelloise : les syndicats dénoncent des licenciements malgré les engagements du gouvernement

Un syndicat alerte sur les premières suppressions d’emplois au sein de l’administration bruxelloise, quelques mois après l’installation du gouvernement régional. Il estime que ces décisions vont à l’encontre des engagements pris en matière d’emploi public.

Selon le communiqué, neuf travailleurs auraient été licenciés au sein de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB), dont six contractuels et trois statutaires.

Par ailleurs, six autres employés seraient placés en chômage économique, sans garantie quant à leur maintien en fonction. La direction invoquerait une diminution du volume de travail liée à un ralentissement des investissements dans le logement social. “Ces évolutions soulèvent des questions fondamentales quant aux objectifs des réformes en cours au sein des structures administratives bruxelloises”, explique le communiqué. “Elles confirment notre inquiétude : ce ne sont ni l’efficacité ni la simplification qui guident ces réformes, mais des économies aveugles sans vision, où la responsabilité est reportée sur les administrations.”

Incertitudes dans d’autres organismes

Les syndicats évoquent également une situation incertaine au sein de hub.brussels, notamment concernant l’avenir du personnel des antennes à l’étranger appelées à fermer. Du côté d’Actiris, il est question d’un transfert des services transversaux (ressources humaines, informatique, logistique) vers une nouvelle structure régionale d’ici 2027. Une décision qui, selon le communiqué, n’aurait pas fait l’objet d’une concertation préalable avec l’organisme.

Ces éléments sont présentés comme la conséquence de mesures d’économie jugées insuffisamment anticipées. Le syndicat estime que les réformes en cours manquent de vision et risquent d’affecter la qualité des services publics. “Nous ne permettrons pas que les promesses soient rompues, que les travailleurs paient le prix des choix politiques et que la qualité du service public soit affaiblie. Nous exigeons que le gouvernement respecte ses engagements et qu’il soit mis fin à

cette politique d’austérité antisociale”, terminent les syndicats.

Rédaction