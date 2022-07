Focus : retour sur la faillite de la Sabena, la fin tragique du fleuron de l’aviation belge

Un nouveau numéro de votre émission estivale Focus.

C’était le 7 novembre 2001 : le dernier vol de la Sabena, le SN690 reliant Abidjan, Cotonou et Bruxelles, se pose sur la piste de l’aéroport national. Symboliquement arrosé par les pompiers de l’aéroport, cet avion est le dernier opéré par la prestigieuse compagnie belge, qui était à l’époque l’une des plus anciennes du monde. Ce jour-là, plus de 8.000 personnes perdent leur emploi au sein de la Sabena SA, à ce jour la plus grosse faillite de l’histoire de la Belgique.

Une faillite causée par un enchaînement malheureux, démarré lors de restructurations, puis par la vente d’une bonne partie du capital à la compagnie SwissAir, qui fera elle aussi faillite quelques jours avant la Sabena. Responsabilités internes, internationales mais aussi politiques : c’est une fin annoncée qui s’amorce sous les yeux du personnel, qui garde toujours des séquelles de cette période noire, pour la compagnie porte-étendard de la Belgique à travers le monde.

Pour revenir sur la fin dramatique de la compagnie aérienne, ses préquelles et ses conséquences, au moyen d’archives et de témoignages, Arnaud Bruckner reçoit Salvatore Bongiorno, ex-délégué syndical CSC au sein de la Sabena, Françoise Longrée, ex-hôtesse de l’air, et Bernard Demonty, chef du service Politique du journal Le Soir et spécialiste du dossier.

