Focus : retour sur la naissance du métro bruxellois, quand la mobilité devint souterraine

Le premier numéro de votre nouvelle émission estivale Focus.

C’était le 20 septembre 1976 : après onze ans de travaux, la première ligne de métro bruxellois est inaugurée, en présence du Roi Baudouin. À l’époque, le réseau ne compte que seize stations, soit onze kilomètres de voies environ, sur lesquelles circulent alors quarante-cinq rames doubles. Des rames également novatrices, puisque conçues en fonction des besoins des usagers, par le designer belge Philippe Neerman, puis réalisée par La Brugeoise et Nivelles et livrées deux ans plus tôt au dépôt de Delta.

Des premiers projets non-concrétisés de métro en 1892, sous la volonté de Léopold II, au chantier du métro 3 aujourd’hui, nous vous emmenons ce samedi dans les coulisses de la construction de notre réseau souterrain de métro. Un réseau qui n’a cessé de grandir, avec l’inauguration successive, entre la fin des années septante et les années 2000, de bon nombre des stations que l’on connaît aujourd’hui. Le chantier du métro n’aura pas non plus été sans défi technique : du sol très spécifique de la Région bruxelloise, qui nécessitera des techniques propres, au passage sous le canal en 1981, afin de desservir les stations Comte de Flandre, Etangs Noirs et Beekkant.

Reportage sur l’inauguration du métro (archives 2001)