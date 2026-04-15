Fin des travaux de rénovation des façades de l’Église Saint-Joseph

Ans Persoons, Secrétaire d’État bruxelloise à la Rénovation urbaine et au Patrimoine a annoncé l’achèvement des travaux de rénovation complète des façades de l’Église Saint-Joseph, située Square Frère-Orban, au cœur du quartier européen à Bruxelles.

Avec les années, plusieurs éléments de l’édifice, notamment la façade principale en pierre bleue d’Écaussinnes, les menuiseries et les ferronneries, avaient subi des altérations importantes. Le projet de restauration entamé en 2024 a porté sur l’ensemble des façades , ainsi que sur la stabilisation des tours supérieures.

Les interventions ont compris :

· la restauration des façades en pierre, avec des interventions ciblées sur les éléments structurels fragilisés ;

· la dépose des blocs des flèches pour remplacer l’ossature métallique défectueuse ;

· la restauration et la repose in situ des statues ;

· la restauration des menuiseries, y compris les portails d’entrée ;

· la remise en état complète des ferronneries au niveau des grilles aux entrées.

Au total, 17 statues et une croix ont été restaurées par un sculpteur spécialisé, tandis que les portes en bois, l’horloge et les éléments métalliques ont bénéficié d’un travail respectant les savoir-faire traditionnels.

“La Région de Bruxelles-Capitale a soutenu ce projet à travers plusieurs subventions, pour un montant total de plus de 4 millions d’euros. Cet investissement témoigne de l’engagement régional en faveur de la valorisation et de la transmission du patrimoine classé.“, explique la Secrétaire d’État bruxelloise dans un communiqué.

“Perle du patrimoine bruxellois, l’Église Saint-Joseph retrouve aujourd’hui toute sa splendeur au cœur du quartier européen. Statues, ferronneries, portes, menuiseries, pierres et éléments de façades ont été restaurés dans les règles de l’art grâce à un soutien financier de près de 4 millions d’euros d’urban.brussels pour le patrimoine classé. Cette église redevient aujourd’hui un repère urbain et nous rappelle que ce quartier n’a pas toujours été dédié aux bureaux et aux affaires européennes, mais qu’il est le fruit de l’extension urbanistique de Bruxelles après la Révolution belge. Ce chantier illustre l’importance de poursuivre nos investissements dans la préservation, la valorisation et la transmission de notre patrimoine aux générations futures“, souligne Ans Persoons.

Une église inspirée de la Trinité des Monts à Rome

Œuvre remarquable de l’architecte Tilman-François Suys, inspirée fortement de l’église de la Trinité-des-Monts à Rome, l’Église Saint-Joseph a retrouvé aujourd’hui toute sa splendeur et ses lignes d’origine. Construite entre 1842 et 1849, elle constitue un témoignage précieux de l’histoire architecturale et spirituelle de la capitale.

Édifiée dans le quartier Léopold dans le contexte de l’expansion urbaine voulue par le Roi Léopold Ier, l’église est dédiée à saint Joseph, patron de la Belgique depuis plus de trois siècles. Au fil du temps, elle a connu différentes affectations, notamment sous la garde des Rédemptoristes, puis de la communauté syriaque orthodoxe entre 1989 et 2001, avant d’être rouverte au culte catholique traditionnel.

​

​L’église Saint-Joseph est classée monument historique par arrêté royal du 13 mai 1981, les façades et toitures de l’église Saint-Joseph incarnent une valeur patrimoniale exceptionnelle.