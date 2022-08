Fin de mission pour Inge Neven : “J’espère que la crise est finie”

Pendant deux ans, elle a été le visage de la lutte contre le coronavirus. “Madame Covid”, comme beaucoup de Bruxellois la surnommaient, quitte ses fonctions ce mercredi. Retour avec Inge Neven sur ces deux années intenses, dans le 12h30 sur BX1+.

Après deux ans à la tête du service de l’inspection d’hygiène à la Commission communautaire commune (Cocom), Inge Neven quitte ce mercredi ses fonctions. Deux années de crise sanitaire qui ont bouleversé sa vie professionnelle et personnelle. “Quand je suis arrivée le premier jour, il y avait un schéma avec toutes les parties prenantes et toutes les compétences à Bruxelles. J’ai mis plusieurs jours pour le comprendre”, se rappelle-t-elle. Une complexité institutionnelle qui semble avoir laissé des traces. “J’ai des pistes d’amélioration, si je peux me permettre, en cas de prochaine réforme de l’Etat”, sourit-elle.

Très médiatisée, cette bio-ingénieure de formation, a du apprendre un nouveau métier, avoue-t-elle. “Au début, en juin 2020, quand Bruzz m’a contacté en premier, j’était un peu stressée mais ensuite, on apprend vite. J’ai eu l’occasion de travailler avec des gens qui m’ont appris à bien réfléchir au message que je voulais passer. Aujourd’hui, je peux dire que c’est quelque chose que j’aime beaucoup faire.”

“J’espère que la crise est finie”

Ce mercredi, sa mission se termine au sein de la Cocom. Alors cela veut-il dire que la crise du Covid est finie ou la Cocom peut-elle dorénavant gérer la fin de la crise sans Inge Neven ? On lui a posé la question. “Je pense que c’est la deuxième option, la Cocom peut se débrouiller sans moi. Je ne pense pas que le Covid soit fini. Par contre, j’espère que la crise le soit. Mais aujourd’hui nous sommes plus dans une gestion de la pandémie, que d’une gestion de crise.”

Une équipe de trois personnes, composée de France Dammel, Nathalie Noël et Olivier Delbauve, a été mise en place à la Cocom pour prendre la suite de la gestion. “Nous pensons que l’enjeu pour l’automne et l’hiver, c’est vraiment de protéger la population vulnérable. On conseille donc à ces personnes de se faire vacciner encore une fois et ça sera à nouveau possible à partir du 12 septembre. Et pour les autres, on demande d’avoir un comportement sûr pour protéger ces personnes vulnérables, c’est-à-dire de remettre le masque, de se tester et de rester à la maison en cas de symptômes.”

Et la suite maintenant ?

Inge Neven part donc en laissant derrière elle une politique et une organisation stables pour lutter contre le coronavirus. Elle souhaite maintenant se lancer vers de nouveaux défis. “Je me suis levée ce matin un peu tard, évidemment, et je réalise que c’est vraiment fini. Je vais maintenant prendre quelques semaines de congé. Pour la suite, il y a des opportunités qui sont en train de se dessiner.”

A.V.