“Parents solo, mais pas seuls” : lancement d’une campagne pour aider les familles monoparentales

La Commission communautaire commune (COCOM) et equal.brussels lancent ce lundi, une campagne d’information à destination de 65 000 familles monoparentales à Bruxelles, pour leur faire connaître leurs droits et mesures de soutien.

À l’occasion de cette campagne visant les familles monoparentales, la COCOM et equal.brussels proposent un site web : parentsolo.brussels. Selon une étude, à Bruxelles, un enfant sur quatre grandit dans une famille monoparentale et 33% des foyers sont des foyers monoparentaux. Si cette notion a autant de définition que d’exemple, elle peut être choisie, ou subie. On constate le même manque d’homogénéité pour l’aspect socio-économique, puisque les familles monoparentales se retrouvent dans toutes les tranches de la société.

Les difficultés sont nombreuses quand on est dans cette situation : ressources financières insuffisantes, accès à l’emploi, logement décent ou encore isolement et manque de temps pour soi. Si des aides existent pour ces familles, elles dépendent de plusieurs niveaux de pouvoir et d’administration différentes et il est donc difficile de s’y retrouver.

C’est dans cet objectif que la plateforme parentsolo.brussels a vu le jour. Celle-ci regroupe et les ressources et partenariats avec les nombreuses administrations venant en aide aux familles. 10 thématiques sont répertoriées : logement, budget etc et le site reprend conseils pratiques et liens utiles pour tous les aspects de la vie quotidienne.

E.D – Photo : Belga