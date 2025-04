Fin d’activité pour Cora : Bernard Clerfayt rencontrera les syndicats vendredi

Une cellule de crise interrégionale va être mise en place afin de faire face à la décision du groupe Cora d’arrêter ses activités en Belgique, annonce jeudi le ministre wallon de l’Emploi, Pierre-Yves Jeholet.

Cette cellule regroupera les ministres régionaux de l’Emploi, Pierre-Yves Jeholet pour la Wallonie, Bernard Clerfayt pour la Région de Bruxelles-Capitale, et Zuhal Demir pour la Région flamande. David Clarinval, le ministre fédéral de l’Emploi, sera par ailleurs associé aux travaux, ainsi que les représentants des organismes publics de l’Emploi et de la Formation (Forem, Actiris et VDAB). “Nous ne pouvons pas attendre la phase de notification des licenciements collectifs pour agir. Il est impératif de préparer une réponse publique coordonnée face à ce drame humain qui touche des milliers de familles et de travailleurs”, souligne le ministre Jeholet.

L’objectif de cette démarche est clair: il faut anticiper l’arrivée de travailleurs sur le marché de l’emploi en cas de licenciement collectif, et préparer les modalités d’un accompagnement efficace, ajoute-t-il. Tout en laissant la priorité au dialogue social entre les représentants syndicaux et la direction de Cora, les autorités régionales ont chargé le Forem de préparer, dans le cadre de cette cellule de crise, un projet de plan d’urgence sociale complet. Ce plan doit permettre de définir les actions conjointes des trois Régions pour assurer un reclassement rapide et adapté des travailleurs concernés.

Si les négociations aboutissent dans le cadre de la procédure Renault, les Régions, sous l’impulsion du ministre wallon de l’Emploi et sous la coordination du Forem, mettront en place une cellule pour l’emploi unique, dont l’action sera déclinée à l’échelle régionale et locale par le Forem, Actiris et le VDAB, explique enfin Pierre-Yves Jeholet.