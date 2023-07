Fête nationale : voici le programme de la journée

Les activités sont nombreuses dans la capitale pour un 21 juillet marqué par les dix ans de règne du roi Philippe.

Pour profiter de la Fête nationale, il y a l’embarras du choix. Depuis la rue de la Loi, jusqu’à la place Poelaert, en passant par le Parc royal, tout un tas d’activités sont organisées pour les enfants et les adultes. Des concerts gratuits mettent aussi l’ambiance.

Comme chaque année, les divers métiers de la sécurité et des services de secours sont là pour faire découvrir leurs professions. Sans oublier le village militaire, installé sur la Place royale : 380 membres de la Défense présenteront une trentaine de véhicules et un parcours d’obstacles pour les plus jeunes.

Autre ambiance : les musées fédéraux sont gratuits tout au long de la journée. Le Parlement fédéral est aussi accessible au public.

Le défilé est prévu à 16h, de la rue de la Loi jusqu’à la place des Palais. Ce sont 1345 hommes et femmes, issus de l’armée et de la société civile qui participeront. Dans le ciel, la composante aérienne de l’armée proposera un spectacle de 27 avions, dont dix F-16. “Surprise” au Roi et au public, les Forces spéciales offriront une démonstration.

Sur la place du jeu de Balle, après le Bal national qui a rassemblé 15.000 fêtards, place au Resto national et son repas géant de moules-frites.

C’est au parc du Cinquantenaire que la Fête nationale se clôturera dès 21h avec son concert Happy Belgium. Sur la grande scène se produiront des artistes belges, dont Ozark Henry, Axelle Red, Loïc Nottet, RORI ou encore Mentissa.

Clou du spectacle : le traditionnel feu d’artifice illuminera le ciel à 23h, au même endroit.

