On vous emmène au cœur du défilé aérien à bord d’un hélicoptère militaire

Dans un des hélicoptères Agusta 109, qui a défilé au-dessus de la Place des Palais ce 21 juillet, se trouvait l’une de nos équipes.

C’est à la base de Beauvechain que nous retrouvons le lieutenant Brice, l’un des pilotes de cet Agusta 109, l’un des hélicoptères qui traversera, dans quelques heures, la Place des Palais à l’occasion du 21 juillet : “L’Agusta 109 est considéré comme un hélicoptère multi-rôle. Il se trouve en trois configurations à la Défense belge. En évacuation médicale, en transport de troupes et en version équipée avec des armes“, nous explique-t-il.

Trois de ces appareils font partie du défilé aérien. Chaque année, c’est un vrai défi technique. 27 appareils différents doivent traverser le ciel, chacun avec sa vitesse et son ordre de passage. “On va devoir garder une vitesse très précise pour pouvoir arriver avec un timing très précis. Ça va être le challenge principal. On va travailler avec un cap pour garder la bonne ligne d’arrivée pour passer au bon endroit pour la tribune royale avec le Roi qui nous voit au milieu“, précise Brice.

14h15, deux heures avant notre passage au-dessus de Bruxelles. Sur le tarmac, l’heure est aux derniers préparatifs. Le moment de faire le plein d’essence et faire les dernières vérifications des parties sensibles de l’hélicoptère. “On est attentifs à vérifier le niveau d’huile hydraulique de l’hélicoptère. Il a déjà tourné aujourd’hui, donc, ce n’est pas un souci, mais ça peut arriver qu’il y ait une fuite pendant la nuit. Donc, avant chaque vol, on vérifie tout ça“, nous montre le pilote. “On est prêt à voler“, nous confirme-t-il.

Bruxelles sous un angle rare

Une heure plus tard, c’est enfin l’heure du décollage. Nous embarquons dans l’hélicoptère numéro 1, celui de tête, avec Raphaël, commandant dans l’Air Force, pour d’abord survoler la campagne wallonne, plus flamande.

À quelques kilomètres de Bruxelles, les trois Agusta se mettent en formation serrée, à plus de 200 km/h. Rapidement, l’Atomium et la Basilique se dévoilent, une vue particulièrement rare. “En temps normal, on a pas le droit de survoler la ville. Il y a une zone interdite. Pour le défilé, on a le droit à une exception et on peut la survoler“, se réjouit Brice.

Après avoir traversé le centre-ville, c’est à 16h17 précisément que nous survolons la tribune royale et le Palais.

Mission accomplie pour nos pilotes, reste à poursuivre le trajet retour vers Beauvechain. Une fois au sol, notre pilote nous partage ses premières impressions : “Tout s’est très bien passé, c’était un magnifique vol. Les prévisions étaient assez négatives pour partir, il y avait des cumulus. Finalement, il n’y avait plus de pluie, du soleil, il y avait plein de monde en bas. C’était une belle fête vu du ciel“.

Voilà 30 ans que ces hélicoptères Agusta font partie de la force aérienne belge. D’ici quelques années, ils seront remplacés par des modèles plus récents.

■ Reportage de Arnaud Bruckner, Loïc Bourlard et Stéphanie Mira