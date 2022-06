Fête de la musique : un public bien présent pour les festivités

Malgré la forte chaleur de ce samedi après-midi, les artistes et le public étaient rendez-vous pour danser et chanter.

Vendredi dernier s’ouvrait la première journée de la fête de la musique 2022. La fête se poursuivra jusqu’au jour officiel de l’été, le mardi 21 juin. Et sur ce long week-end de festivité, on pouvait retrouver hier soir, dans le cadre intimiste du cirque royal des artistes comme Yseult, Girls in hawaii ou encore Le motel & Bruce Wijn.

Pour danser au coucher du soleil sur l’esplanade de la cité administrative, on pouvait retrouver des rappeurs de L’or du commun, les Bruxelloises de Juicy ou encore le collectif KOKOKO!

A partir de ce dimanche après-midi, la musique résonnera à Tour et Taxis avec le bal congolais “Rumba”ou encore à l’esplanade avec les artistes de Fùgù Mango. Et ce soir au Cirque Royal on pourra croiser le groupe Mountaine bike.

Brocantes, animations et bien évidemment les concerts seront présents dans les rues bruxelloises ce dimanche et mardi 21 juin.

■ Un reportage de Maël Arnoldussen, Arnaud Bruckner, Charles Carpreau et Loïc Rey