Fermeture du Fuse : le Conseil de la Nuit souhaite que le statut des boites de nuit soit redéfini

Le Conseil de la Nuit s’est réuni, après la fermeture du Fuse et a déclaré son souhait que le statut des établissements de la nuit soit redéfini, et que ceux-ci ne soient plus considérés comme des activités commerciales.

Suite à l’affaire de la fermeture du Fuse, le Conseil Bruxellois de la Nuit s’est réuni en urgence. L’objectif a été d’identifier le cadre législatif qui pourrait justifier la fermeture de la boite de nuit mythique, ainsi que d’identifier les conséquences pour la Région. Pour se faire, Brussels by Night Fédération, la Fédération HoReCa, 24h Brussels (urbaniste), la Ville de Bruxelles

(service tranquillité publique) et Visit.brussels se sont réuni autour de la table.

Des recommandations pour défendre la vie nocturne

Le Conseil déclare, unanimement, que “la vie nocturne fait partie du patrimoine et de la culture bruxelloise et doit être défendu (…) Conformément à l’esprit d’une ville qui doit ménager de multiples fonctions, il est nécessaire de garder une vie nocturne dynamique, attractive, accessible et sécurisée dans le centre“. Le Conseil Bruxellois de la Nuit reconnaît les répercussions et les conséquences du bruit engendré par la vie nocturne : “Le Conseil de la Nuit souhaite proposer des pistes de médiation pour la recherche d’un meilleur vivre-ensemble par un travail transversal avec les administrations bruxelloises“.

Les membres proposent ainsi, à Urban.brussels et Perspective.Brussels de travailler à redéfinir les critères liés aux établissements de la nuit. Le Conseil de la nuit souhaite que les clubs et bars festifs ne soient plus définis comme des activités commerciales : “Ces établissements devraient pouvoir être considérés comme des équipements culturels et obtenir le statut d’équipement d’intérêt collectif“. Le Conseil proposera également au Gouvernement Bruxellois “d’envisager la piste de reconnaître certains de ceux-ci comme patrimoine culturel immatériel de la Région“.

M.D. – Photo : BX1