Nuisances sonores : trois nouvelles plaintes déposées contre le Fuse

Trois nouvelles plaintes ont été déposées contre le Fuse par trois riverains différents, habitant à côté de la discothèque, rapporte la RTBF. Selon Bruxelles Environnement, des mesures sonores ont été effectuées et les résultats sont sans appel : le bruit est plus fort qu’auparavant.

Il y a un an, le Fuse devait fermer ses portes en raison d’une plainte d’un habitant de la rue par rapport aux nuisances sonores de la discothèque.

Si le Fuse a depuis rouvert – après un compromis avec le voisin en question – trois nouvelles plaintes ont été introduites par trois autres riverains, confirme Bruxelles Environnement à la RTBF.

Le niveau de bruit a été mesuré chez deux plaignants, et des dépassements sonores ont été constatés. Une nuisance qui serait même plus importante qu’auparavant, selon les résultats. Après des mesures effectuées en septembre dernier, l’administration observe “un dépassement de 16 à 21 décibels (entre le moment où la boîte de nuit est fermée et ouverte), alors que les normes de bruit prévoient une différence de 3 à 6 décibels maximum”.

“C’est assez récent, on étudie le problème“, explique Thierry Coppens, le cofondateur du Fuse à nos confrères. “Le problème vient cette fois de l’autre côté. L’an dernier, c’était à l’avant du bâtiment. Maintenant, c’est à l’arrière. On est en train d’étudier cela, on va voir si on peut isoler pour remédier au problème.”

Bruxelles Environnement a de son côté adressé les trois PV au Fuse en novembre dernier.

