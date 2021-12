Fermeture de la culture : experts et artistes jugent les mesure “hallucinantes”

Les mesures prises par le Codeco de ce mercredi ont été un coup de massue pour le monde culturel. Experts comme les acteurs du monde du spectacle ne comprennent pas les décisions prises et font entendre leur colère.

Dans les mesures qui ont été prises hier, il y en a qui ne prêtent pas le flanc à la critique comme le maintien de la rentrée scolaire le 10 janvier en présentiel, mais avec le port du masque dès 6 ans ou encore l’organisation des matchs de foot à huis clos. De la même manière, la fermeture des bowlings, des salles de jeux, des billards, ne posent pas trop de questions.

Par contre, la fermeture des cinémas et des salles de spectacles suscitent l’incompréhension totale du monde culturel évidemment mais aussi des experts. Pour le porte-parole de la plateforme fédéral covid 19 et membre du Gems, Yves Van Laethem, il n’y a pas de logique pour cette décision qui ne se retrouvait pas dans les recommandations des experts à ce stade de l’épidémie. “Pourquoi est-ce que pour la culture on a pris des mesures extrêmes alors que rien ne montre que c’est un terrain sensible? On avait d’autres propositions comme accentuer le télétravail, diminuer la fréquentation des transports en commun, donner des consignes pour les repas, faciliter l’emploi des tests rapides et tout ceci, on ne le retrouve pas. Par contre, on a sacrifié la culture sur un autel et on ne comprend pas bien lequel.”

Une colère du secteur

Toutes les réactions des experts vont dans le même sens. Les salles de spectacles et les cinémas ne sont pas de lieux de foyer de contamination. Les études le prouvent qu’elles soient de l’Institut Pasteur en France ou encore les événements tests qui ont eu lieu au début de cette année.

Pour les directeurs de théâtre, c’est la douche froide comme nous le confirme Nathalie Uffner, directrice du théâtre de la toison d’or à Ixelles. “Quand on a appris hier la nouvelle, c’était une surprise. On s’attendait à ce que des mesures soient prises à cause du variant mais on ne s’attendait pas à ce que notre secteur qui est sécurisé soit touché. Chez nous, les mesures ont été prises pour sécuriser. C’est hallucinant. Ces gens sont d’un cynisme. Ok, ces gens s’en foutent de la culture. Très bien, tout le monde n’est pas obligé d’être sensible à la culture mais avoir cette méconnaissance et ce cynisme, c’est hallucinant.”

Nathalie Uffner réfléchit à trouver un moyen pour faire jouer quand même les deux spectacles actuellement à l’affiche du TTO. Quant à celui en préparation pour janvier, les répétitions vont se poursuivre et il sera jouer dès que l’autorisation sera donnée. En tout cas, rembourser les places est aujourd’hui impossible financièrement pour le théâtre qui a déjà dû puiser dans ses réserves et a besoin d’une aide financière de la part de l’état.

Les acteurs demandent d’ailleurs aussi la même chose, car bien souvent, ce sont les institutions qui sont aidés, mais pas eux directement. Pour Thibaut Nève, comédien, metteur en scène et administrateur à l’Union des artistes, c’est le coup de trop. “Chaque arrêt du secteur pose la question des aides. On entend la classe politique se dédouaner car comme le secteur est subventionné, on vivrait de la subvention. Mais ce n’est que la part qui va permettre de gagner sa vie et couvrir juste 10% des frais. Et les aides qui mettent du temps à arriver, pour des structures qui ne sont pas organisées en institution, le problème des liquidités est incroyable. A chaque fois qu’on retire la prise de ce secteur, il y a une paupérisation et des gens quittent ce métier. Cela ne cesse de s’arrêter.”

Jusqu’à quand?

La question qui se pose aujourd’hui est aussi de savoir quand les salles pourront rouvrir. Certains spectacles annulés ne pourront pas être joués ou alors dans deux ans, car les salles ont une programmation complète.

Les ministres ont parlé d’un prochain Codeco à la mi-janvier, mais aucune date n’a encore été fixée. En attendant, les artistes se concertent et envisagent des actions dès ce dimanche.

