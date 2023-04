Faut-il réduire la période de négociations pour former un gouvernement ?

C’est un grand “oui”, pour Alexia Bertrand (Open VLD), secrétaire d’État fédéral au Budget.

“Contrairement à ce que l’on peut croire, les périodes d’affaires courantes ne sont pas bonnes pour le budget. Entre 2018 et 2020, deux années sans gouvernement, aucun effort budgétaire n’a été fait. Or les couts des pensions et du vieillissement augmentent automatiquement”, explique Alexia Bertrand.

La secrétaire d’État et son parti, l’Open VLD, propose alors de former une circonscription électorale fédérale. Dans le plus grand parti, celui ou celle qui en a obtenu le plus de voix sera automatiquement désigné formateur. “On donne l’occasion à chacun de travailler pendant un mois. Si le formateur ne parvient pas à former de gouvernement, on nomme un autre formateur, d’un autre parti, suivant le même processus. Dans le cas ou 6 formateurs viendraient à échouer, de nouvelles élections seraient organisées”, détaille la libérale flamande.

Mais… Jusqu’à présent, les formateurs sont désignés par le roi. Cette mesure reviendrait-elle à mettre le souverain hors-jeu dans le processus de constitution du gouvernement fédéral ? “Au contraire, il gardera un pouvoir d’influence et de dialogue”, rétorque la secrétaire d’État.

Enfin, l’Open VLD ambitionne de diminuer progressivement le salaire des ministres en affaires courantes. “Pendant ces périodes, les gouvernements ont généralement moins de compétences et moins de travail. Nous proposons donc de baisser le salaire de ministres de 4% par mois, jusqu’à atteindre un plafond, soit le salaire des parlementaires”.

■ Interview d’Alexia Bertand, par Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles.