Faut-il déboulonner le buste de Roger Nols, ancien bourgmestre de Schaerbeek ?

Le buste de l’ancien bourgmestre schaerbeekois Roger Nols doit-il disparaitre du grand hall de l’hôtel communal ? Deux universitaires bruxellois ont tenté de répondre à la question dans une étude demandée par la commune.

▶ Lire aussi : Schaerbeek : un groupe de travail sur la décolonisation de l’espace public

Roger Nols était le bourgmestre de Schaerbeek de 1970 à 1988. Pendant quatre mandats, l’homme, bien connu pour ses discours xénophobes et sa gestion très discriminatoire de la commune, a défrayé régulièrement l’actualité nationale. Et pour cause, on le connaît notamment pour “l’affaire des guichets séparés” pour les néerlandophones et les personnes d’origine étrangère, pour son arrivée à dos de chameau à la maison communale le 31 décembre 1986, mais aussi pour avoir invité le leader français d’extrême droite Jean-Marie Le Pen en 1984.

“Toutefois, résumer sa carrière politique à ces seuls éléments ne permet pas de comprendre sa longévité et surtout ses larges victoires électorales”, écrivent les professeurs, Serge Jaumain (ULB) et Joost Vaesen (VUB) dans une étude commanditée par la commune. Des éléments qui ont toutefois incité des associations qui se battent contre le racisme et l’exclusion sociale à demander, en 2017, le retrait de son buste de la maison communale de Schaerbeek. Alors faut-il en arriver là ?

Pas vraiment de réponse claire

Dans le rapport du Brussels Studies Institute (BSI) publié ce lundi, les deux historiens indiquent qu’il existe une variété d’opinions entre “celles et ceux qui demandent de « ne rien faire du tout » (craignant de tomber dans une certaine forme de révisionnisme historique et/ou de rouvrir les plaies du passé) et celles et ceux qui veulent voir disparaître ce buste (pour marquer clairement la réprobation que suscite aujourd’hui la politique nolsiste)” et qu’elles mériteraient d’être “discutées de manière approfondie au sein de la commune”.

Parmi ces solutions, “l’ajout d’un cadrage historique (textuel ou visuel) ou une contestation bien visible du buste en question (par exemple via une transformation ou un déplacement de celui-ci)” pourraient être envisagées.

▶ Lire aussi : Buste de Roger Nols à Schaerbeek : un écriteau va être posé devant la statue

A.V.