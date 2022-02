Fabian Maingain : “55% d’Horeca ça nous semble suffisant”

Lors du conseil communal d’hier soir, le schéma de développement commercial de Bruxelles était sur la table. Invité dans “+d’Actu”, Fabian Maingain, échevin à la ville de Bruxelles, en charge des affaires économiques (DéFI), revient sur l’implantation et le développement des commerces.

Pour Fabian Maingain, il faut établir une même stratégie pour l’ensemble des quartiers commerçants de la ville. “Il faut créer un environnement favorable à la dynamique commerciale et à l’expérience commerciale“.

Il ajoute également, qu’une visibilité des projets politiques doit être définie dans chaque quartier. Plus précisément, il faut analyser les ambitions et possibilités de chaque quartier pour attirer divers clients. Ces projets englobent 54 objectifs et environ 180 mesures. Dans son discours, deux quartiers sortent du lot. Ils ont particulièrement souffert de la crise sanitaire, car le secteur de l’horeca y est très développé.

Le quartier européen

Dans le quartier européen, près du rond-point Schuman, le secteur de l’horeca y est très présent. Il représente 90% de l’offre commerciale. Mais en raison du télétravail, les fonctionnaires sont peu dans les bureaux, ainsi le flux de la clientèle dans ce quartier est très impacté. L’échevin souhaite réorienter l’offre pour attirer une clientèle différente : “typiquement dans ce quartier-là, en multipliant les flux de clientèles, en s’adressant un peu plus aux habitants qui habitent le quartier. En s’adressant un peu plus aux gens qui viennent visiter le quartier. Il y a moyen de lui redonner un souffle économique“.

Un moratoire est à prévoir dans ce quartier. Fabian Maingain affirme qu’il ne faut plus rajouter d’établissement dédié à l’horeca. C’est-à-dire, si on demande un changement d’affectation et que l’on trouve une cellule qui n’est pas dédiée à l’horeca. La demande du permis d’urbanisme sera refusée. Ainsi, il faut se trouver un espace qui a déjà une affectation. Pourtant, il explique ” si on veut en faire une destination commerciale, on peut s’en doute renforcer le commerce de détail“.

Le piétonnier du centre-ville

En ce qui concerne le piétonnier, un moratoire sera également présent pour l’horeca. L’échevin souhaite que les commerces se tournent vers la population locale. “l’objectif, c’est la diversification des flux. On veut travailler sur le besoin des habitants dans le cadre de la “ville a 10 minutes”“ C’est-à-dire que tous les services, comme les magasins de bricolage, les supermarchés, charcuteries… doivent être à moins de 10 minutes de chez soi.. Il ajoute qu’il faut donner aux clients une offre commerciale diversifiée qui les intéressent dans le centre-ville. Ainsi, l’horeca ne doit plus se développer, selon lui : “aujourd’hui, il y a 55 % d’hoerca et ça nous semble suffisant, je crois qu’on peut essayer d’avoir une certaine transformation de cet horeca“.

L’autre objectif, c’est de faire connaître ce quartier.

“On va mettre une campagne de communication, un site internet dédié qui permettra de présenter cette zone réaménagée, qui permettra aussi de comprendre comment y accéder. Qui est finalement, la zone la plus accessible du pays”. En effet, dans cette partie de la ville, on peut y retrouver, trois gares, six stations de métro un ensemble de moyens de transport, 9 parkings publics à zone proche “et donc on veut vraiment vendre cette destination commerciale“.

Haron Zaanan, influenceur non-binaire

Fabian Maingain est également revenu sur l’incident survenu dans un restaurant sur centre-ville. L’influenceur non-binaire, Haron Zaanan a dû quitter l’établissement, car il portait une robe bustier qui dévoilait ses épaules. Au non du collège, l’échevin souhaite dénoncer cet incident.

“J’ai rencontré d’ailleurs, le gérant du café incriminé pour lui dire que la ville regrettait vraiment cet incident et ne partageait pas et ce, c’était inacceptable (…) Nous lui avons demandé de faire amende honorable, c’est au minimum ce que nous attendons de sa part“.

■ Camille Paillaud / Interview réalisée par Fabrice Grosfilley