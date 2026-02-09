Extinction Rebellion bloque le siège du lobby européen de la chimie Cefic à Bruxelles

Les militants pour le climat d’Extinction Rebellion exigent, par cette action, le démantèlement immédiat des groupes de pression industriels tels que le Cefic, afin de protéger le climat en interdisant les combustibles fossiles.

Vers 07h30, vêtus de combinaisons de protection jaunes, les militants pour le climat se sont assis devant les entrées du bâtiment situé rue Belliard afin de bloquer l’accès aux employés. Ils ont bloqué l’entrée principale, les entrées latérales et l’accès au parking. L’entrée principale a également été fermée avec du ruban jaune et noir et une grande banderole pour déclarer le bâtiment “fermé”. Au cours de l’action, l’entreprise a été rebaptisée “Council for Ecocide, Famine and Irreversible Collapse” (Conseil pour l’écocide, la famine et l’effondrement irréversible).

“Cette action est une dénonciation de l’influence néfaste de Cefic sur la politique européenne, en particulier par le biais de son lobbying agressif contre la législation visant à protéger notre climat et notre nature”, affirment les militants.

Selon Extinction Rebellion, le Cefic continue de jouer un rôle central dans la vague de “dérégulation” européenne, par le biais de la “déclaration d’Anvers”, “dans laquelle la Commission européenne a fait des concessions au lobby industriel dans pratiquement tous les domaines”.

Selon Extinction Rebellion, le prochain sommet du Cefic à Anvers, mercredi, n’est “rien de plus qu’un entretien d’évaluation, au cours duquel nos dirigeants politiques demandent aux CEO s’ils ont bien appliqué leurs exigences”.

Belga – Image d’illustration