Expo, création, marché et théatre : découvrez nos émissions Bruxelles vit ! de la semaine

La promenade-exposition Doppelgänger à Kanal

Ce lundi, Bruxelles vit ! partait en balade à l’exposition Doppelgänger. Un parcours artistique de huit vitrines et trois interventions extérieures entre la Bourse et la Maison du Projet à découvrir encore tout au long du week-end. Le temps de l’émission, Pauline Salinas, co-comissaire de l’exposition était notre guide. Charlotte Maréchal vous propose aussi des rencontres avec les artistes Anna Safiatou Touré, Marine Kaiser, et Marc Buchy.

La Green Fabric

Ensuite, ce mardi, Charlotte Maréchal s’est rendue dans le quartier Saint-Denis à Bruxelles pour découvrir la Green Fabric. Cet atelier créatif et participatif rassemble l’univers de neuf créatrices bruxelloises. Certaines interviennent dans l’émission : Valentine Fruchart, initiatrice du projet, Nathalie Perelmuter, créatrice textile, Amélie Gomet, artiste et bijoutière, Stéphanie Vilayphiou, designer textile et Sonia Oet, céramiste.

Le marché du Square Marguerite

Mercredi, « Bruxelles vit ! » renoue avec ses débuts pour une émission en direct du Marché Marguerite qui propose des produits locaux, de terroir et à tendance durable. Poulet, légumes ou encore spécialité marocaine sont au menu du jour… L’émission est aussi dédiée à la découverte du quartier du square Marguerite et de ses habitants.

L’Affordable Art Fair

Jeudi signe l’ouverture de la Affordable Art Fair à Bruxelles. Près de 70 galeries belges et internationales se réunissent avec un objectif commun : proposer des œuvres d’art de qualité, à des prix abordables. Charlotte Maréchal s’est baladée pour vous entre les allées de Tour et Taxi.

Fête d’ouverture du Rideau de Bruxelles

On termine la semaine avec le week-end d’ouverture du Rideau de Bruxelles et pour cette nouvelle saison, le théâtre compte bien déborder sur son quartier. L’émission vous fait vivre les préparatifs de la fête.

