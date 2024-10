Evere organise une première action “Trash Tripartite” pour sanctionner les mauvais trieurs

Des dizaines de riverains ont été verbalisés pour avoir sorti leurs poubelles au mauvais moment ou les avoir mal triées.

Le 18 septembre dernier, le service Propreté Publique de la commune d’Evere a, en collaboration avec l’agence régionale Bruxelles-Propreté et les services de police, réalisé une opération Trash Tripartite. L’objectif de cette opération était de fouiller et de contrôler un maximum de sacs poubelles sortis hors horaire et de verbaliser les contrevenants.

“La synergie entre ces trois acteurs a permis le contrôle/la fouille de plus de 170 sacs poubelles, ce qui représente plus de 2.028 kg“, annonce le cabinet du bourgmestre faisant fonction Ridouane Chahid (PS). “Ces chiffres démontrent que les différentes actions menées par le service Propreté portent leurs fruits. Au début de l’année, lors de ce genre d’opération (sans l’Agence Bruxelles-Propreté et la Police), sur un périmètre similaire, 250 sacs étaient fouillés en moyenne ce qui représente une diminution de 32%.”

Au cours de cette opération, près de 45 infractions ont été constatées, plusieurs dizaines de personnes vont donc être verbalisées pour ne pas avoir sorti leurs sacs poubelles selon les horaires prévus ou encore pour ne pas avoir trié correctement leurs déchets.

Outre les infractions liées à la conformité des sacs poubelles et au non-respect des heures de sortie,

des agents constatateurs en civil ont réalisé des actions de flagrants-délits liées à la malpropreté

donnant lieu à plusieurs SAC (Sanctions Administratives Communales) et procès-verbaux.

BX1 – Photo : Belga