Evere : des familles lancent un appel aux autorités publiques pour plus de sécurité sur le chemin de l’école

Ce vendredi matin, des familles, des habitants du quartier de Schaerbeek et Evere et un groupe de parents de l’école Clair-Vivre ont manifesté au carrefour de la Chaussée de Haecht et du square de l’Accueil. Il s’agit de l’opération “ça tourne au Carrefour”.

Plus d’une trentaine de personnes se sont rassemblées pour traverser ensemble en gilet fluo les six passages piétons des communes de Schaerbeek, Evere et Bruxelles Ville. Ici l’objectif est de rendre visibles les usagers actifs empruntant ce carrefour composé de plusieurs rues en double sens et dénoncer le danger des aménagements.

Pour appel, le 22 décembre dernier, un enfant de 10 ans y avait été renversé alors qu’il traversait au feu vert. Céline Giraudeau, parente de Clair-Vivre témoigne : “nous avons tous été bouleversés. Nous traversons ce carrefour au quotidien. De nombreuses fois, on a failli se faire renverser, les automobilistes nous coupent souvent les passages, il y en a qui grillent les feux orange déjà rouges et nous foncent dessus.”

Les parents organisateurs de l’action et les membres des collectifs 1030/0 et 1140/0 (zéro mort, zéro blessé grave sur les routes de Bruxelles) demandent aux pouvoirs publics d’intervenir d’urgence avec des solutions en termes de sécurité, d’aménagement et de partage de l’espace.

E.D – Photo : collectif 1140/0