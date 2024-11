Europa League : David Hubert ne veut pas “trop regarder vers l’avenir” et respecte Riga

Co-leader de l’Europa League avec la Lazio et Tottenham avec un 9 sur 9, Anderlecht se déplace à Riga pour la 4e journée de la phase de ligue de l’Europa League jeudi (18h45) avec la possibilité de signer un 12 sur 12.

En cas de victoire dans la capitale lettone jeudi, Anderlecht sera presque assuré d’une place dans le top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale. “Nous n’avons joué que trois matches”, a prévenu David Hubert, l’entraîneur bruxellois, mercredi en conférence de presse et qui devra se passer encore de Ludwig Augustinsson et Leander Dendoncker. “Il ne faut pas trop regarder vers l’avenir, ni vers le passé. Nous nous sommes bien repris après des défaites au Beerschot et à Bruges mais seul le prochain match compte.”

Le RSCA devra cependant se méfier d’une équipe de Riga qui a notamment accroché Galatasaray lors de la 2e journée. Le club vient aussi de fêter son titre de champion de Lettonie dans un championnat qui se joue sur l’année civile. “Nous respectons Riga et avons analysé leurs forces et leurs faiblesses. Je sais qu’ils ont gagné le titre la semaine dernière et j’espère qu’ils seront fatigués après la fête (rires). Je sais que Riga sera très concentré. Ce sera à nous de faire les bons choix.”

Belga