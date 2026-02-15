EuroHockey Indoor masculin des clubs : Le Léopold, sorti en demi-finale par les Allemands d’Harvestehuder, jouera le bronze

Le Léopold ne prolongera pas son titre continental acquis l’an dernier à Wettingen. En demi-finales de la Coupe d’Europe des clubs de hockey en salle, le club bruxellois a subi la loi des Allemands de Harvestehuder (8-4) samedi soir à Sant Cugat del Vallès en Espagne. Les champions de Belgique joueront dimanche pour le bronze contre les perdants de l’autre demi-finale entre l’équipe hôte des Barcelonais du Junior FC et les Néerlandais d’Amsterdam.

Face aux champions d’Allemagne, les joueurs de Christophe Moraux ont fait jeu égal durant les 15 premières minutes. Ils les ont accrochés à 2-2, avec deux buts inscrits sur pc par Philippe Simar (11e) et Sam Poncelet (15e), mais ont ensuite été dominés à chaque fois qu’ils tentaient de remonter au score. Menés 4-2 au repos, puis 5-2 peu après la reprise, ils sont revenus à 5-3 sur un nouveau pc transformé par Dylan Englebert (27e) et à 6-4 après le doublé de Simar (34e), mais là se sont arrêtés les espoirs ucclois, dépassés par deux derniers buts hanséatiques.

Dimanche (12h30), les Ucclois affronteront pour le bronze l’équipe perdantes de l’autre demi-finale opposant plus tard le club local du FC Junior, 1er du groupe B, aux Néerlandais d’Amsterdam, 2es d’un groupe A remporté par le Léopold.

L’an dernier à Wettingen, en Suisse, le Léo était devenu le premier club belge à être sacré champion d’Europe des clubs champions de hockey en salle, en battant en finale les Allemands de Mannheimer aux shoot-outs 2-0 (2-2 au terme du temps réglementaire).

Belga