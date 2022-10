Etterbeek lance une prime pour l’achat de protections hygiéniques lavables

Chaque personne menstruée etterbeekoise peut désormais bénéficier d’une prime pour l’achat de culottes menstruelles et serviettes hygiéniques lavables, à partir de décembre 2022.

Selon la commune, l’objectif de cette prime est de faciliter l’usage des protections menstruelles lavables qui sont meilleures pour la santé puisqu’elles ne contiennent pas de produits chimiques, ni de parfum. Elles permettent également de diminuer fortement la production de déchets dus aux protections hygiéniques jetables utilisées lors des menstruations.

“Le prix de telles protections hygiéniques peut constituer un frein pour les personnes désireuses d’investir dans des alternatives meilleures pour la santé et l’environnement. C’est pourquoi la création de cette prime me tenait à cœur, car elle permettra d’encourager l’achat de telles protections et de sensibiliser à ces alternatives plus durables et saines“, explique Françoise de Halleux, échevine de la Santé et du Bien-être Ecolo-Groen à Etterbeek, à l’initiative du projet.

En pratique



Concrètement, l’année de la première introduction d’une demande de prime, celle-ci sera plafonnée à 25 euros pour l’achat de serviettes hygiéniques lavable et 75 euros pour les culottes menstruelles. Ensuite, une demande pourra être déposée chaque année et sera plafonnée à 15€ pour les premières et à 35 euros pour les deuxièmes.

Les primes pour l’achat de serviettes hygiéniques lavables et de culottes menstruelles pourront être cumulées. Le versement de celles-ci se fera en intégralité en chèques locaux “Broebel” pour “soutenir les commerçants et artisans de proximité ainsi que les acteurs locaux du secteur non-marchand“, précise la commune.

La Rédaction – Photo : Commune d’Etterbeek