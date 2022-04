Etterbeek : Help Animals vient en aide à 19 oiseaux et 5 chiens dans une maison insalubre

La maison est située près de Montgomery.

Vendredi dernier, les équipes de Help Animals sont intervenues dans une maison etterbeekoise à la demande d’une assistante sociale. À l’intérieur, ils ont découvert des animaux en mauvais état. Des perroquets déplumés, un bichon au pelage souillé, des souillures de déjections canines,… relatent nos confrères de La Capitale

En tout, Help Animals a sauvé 19 oiseaux et 5 chiens, parmi lesquels : neuf perruches, trois canaris, deux conures, un loriquet, un cacatoès, une amazone, deux perroquets gris du Gabon, deux yorkshires, un bichon, un chihuahua et un shih tzu.

La propriétaire souffre du syndrome de Noé et de Diogène

La propriétaire, une dame âgée, venait d’être hospitalisée après avoir été victime d’un AVC, et semble souffrir des syndromes de Noé et de Diogène. Le premier consiste à héberger chez soi plus d’animaux qu’on ne peut les héberger, les nourrir et les soigner correctement. Le deuxième consiste à négliger son hygiène de vie et à s’isoler socialement.

Un chaos

Les oiseaux vivaient dans une maison insalubre. “Dès l’entrée, au rez-de-chaussée de la maison, une sensation oppressante, suffocante d’obscurité nous assaille immédiatement. Tout, ici, transpire la désolation, la solitude humaine et la détresse animale. Au milieu d’un chaos insalubre d’objets, obstacles et meubles poisseux, trois petits chiens accueillent Stéphanie et nos soigneurs Diana, Maxime et Geoffrey“, peut-on lire sur la page Facebook de Help Animals.

À l’étage, deux autres chiens étaient “confinés dans une chambre, tandis que la salle de bain offre asile à plusieurs cages occupées par d’autres oiseaux“.

Les cafards grouillent la maison. Les animaux vivaient dans un endroit sombre et lugubre, ils n’avaient jamais vu la lumière du jour. Ils sont désormais entre les mains des soigneurs professionnels et des vétérinaires de Help Animals.

