“Erik Dhont Landscape Architects” favori pour dessiner les futurs jardins du Palais royal

Le bureau Erik Dhont Landscape Architects a remporté le concours d’idées pour la future conception des jardins du Palais royal de Bruxelles, a annoncé vendredi l’ASBL Quartier des Arts. Le projet préliminaire de l’entreprise sera soumis à la Régie des Bâtiments à l’occasion du bicentenaire de la Belgique.

L’ASBL garantit la qualité de l’environnement et le développement du haut de la ville. Fondée en 1967, l’association a lancé en 2024 un concours d’idées visant à commémorer et à requalifier les jardins situés devant le Palais royal. Selon elle, “les jardins situés plus bas devant le Palais royal ne reflètent pratiquement plus le projet initial de 1908“.

L’idée du concours est d’insuffler une nouvelle vie à ses espaces historiques. Huit projets au total ont été examinés par un jury composé d’experts en matière d’architecture de jardins, mais aussi de représentants du palais et des administrations fédérale et régionales.

“Ce projet propose une bordure de haies d’ifs, taillées de manière graphique et contemporaine”, selon Quartier des Arts. “Au centre de chacun des trois jardins clos se trouve un bassin ovale. (..) Le jardin aux couleurs raffinées évoluera au fil des saisons, conformément aux plans de plantation proposés“.

Le bureau gantois KOLLEKTIF Landscape, a remporté le 2e prix du concours.



KOLLEKTIF Landscape

Les six autres projets ont reçu une mention. Le public aura l’occasion de découvrir chacun des huit projets dans le cadre d’une exposition organisée du 17 octobre au 21 novembre au Centre International pour la Ville, l’Architecture et le Paysage (CIVA).

avec Belga/Photo d’illustration : Erik Dhont Landscape Architects