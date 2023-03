Environnement : la Belgique a atteint son “jour du dépassement” ce 26 mars

Comme l’an dernier, la Belgique a déjà atteint son « jour du dépassement » ce dimanche 26 mars. Soit le jour où la planète n’a plus de ressources naturelles pour subvenir aux besoins de la Belgique. Et au fil des années, ce jour est atteint de plus en plus tôt.



Le calcul autour de ce “jour du dépassement” est réalisé par l’organisation Global Footprint Network avec la WWF et d’autres organisations écologistes. Ce calcul permet de savoir combien la planète est capable de produire naturellement et combien la Terre absorbe en termes de CO2 et autres gaz à effet de serre par rapport à la consommation humaine, en termes de production et de pollution.

Des millions de données statistiques venant de près de 200 pays du monde sont calculées pour arriver à ce résultat, le « jour du dépassement », soit le jour où l’être humain consomme plus que ce que la Terre peut produire.

En 2022, ce jour du dépassement pour la Belgique était déjà le 26 mars. En 2023, rebelote : si le monde entier vivait comme la Belgique, on consommerait les ressources de plus de 4,3 planètes. Et cela ne fait qu’empirer depuis les années ’60 : en 1963, il fallait déjà plus de deux planètes pour subvenir à la consommation des Belges.

Global Footprint Network calcule que la biocapacité belge (soit le nombre d’hectares de terre et de mers biologiquement productifs) est de 0,8 hectare. Or, il faudrait plus de 6,5 hectares pour assurer la consommation actuelle des Belges. La situation n’est donc pas rassurante.

La Belgique face au reste du monde



Actuellement, par rapport à la Belgique, le “jour du dépassement” n’arrive plus tôt que dans quelques pays : au Qatar, au Luxembourg, à Bahreïn, au Koweït, au Canada, aux Émirats Arabes Unis, aux États-Unis, en Estonie et en Australie.

Globalement, le “jour du dépassement” mondial devrait arriver fin juillet : il était au 28 juillet en 2022. Avec sa consommation actuelle, l’être humain a donc besoin de 1,75 fois les ressources naturelles de la Terre pour assurer son train de vie.

Ce jour arrive de plus en plus tôt depuis les premiers calculs en 1971. Quelques accalmies ont été constatées, notamment en 2020 durant la crise sanitaire, mais la situation reste globalement alarmante.

Quelles solutions ?



Pour la Belgique, la WWF fait plusieurs recommandations : réduire l’utilisation des pesticides, mettre en place un plan pour restaurer la biodiversité, faire plus dans la lutte contre les gaz à effet de serre, empêcher la déforestation et la destruction des écosystèmes naturels, mener une meilleure politique commune de la pêche au niveau européen, protéger au mieux les espèces naturelles pour favoriser le retour d’espèces animales en danger…

Le tout pour permettre à ce jour du dépassement d’enfin reculer dans le calendrier. Cela passe par des politiques fortes, et des gestes du quotidien. Il reste désormais à ce que ces recommandations soient entendues au plus haut.

■ Les explications de Grégory Ienco dans Le 12h30

Photo : Belga/Julia M Free