Environ 50 emplois menacés par la faillite de IKKS Belgique

“On avait été mis au courant d’une procédure de redressement en France fin 2025, mais on avait dans un premier temps été rassuré par la personne qui gérait la Belgique”, a précisé la syndicaliste. “Mais finalement, deux mois plus tard, ils ont annoncé la faillite de la branche belge.”

Selon Mme De Meul, les chiffres de l’entreprise n’étaient pas très sains depuis un petit moment. “Ils ont essayé de tirer le plus longtemps possible, mais ils n’ont pas trouvé de repreneur valable”, a-t-elle ajouté. La partie française du groupe a en revanche été sauvée par un repreneur fin 2025.

Les magasins IKKS d’Anvers, Bruxelles (Louise), Knokke, Liège, Louvain-la-Neuve, Waterloo, Woluwe et les outlets de Maasmechelen et Messancy, ainsi que les corners des magasins Inno ont fermé leurs portes pour ne plus les rouvrir.

Les boutiques franchisées, situées à Charleroi, Genval, Mons, Namur et Nivelles, ne sont pas concernées.

Belga