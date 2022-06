Envie de s’évader en famille ? Un livre regroupe 24 micro-aventures pour briser la routine

Dans un livre, l’autrice Aurélie Raigné dévoile 24 lieux en Belgique, des micro-aventures pour passer des moments agréables en famille non loin de chez soi.

Une micro-aventure, c’est quoi ? C’est un concept de voyage qui existe depuis plusieurs années mais qui a vraiment été mis en avant lors de la fermeture des frontières durant les confinements. “C’est un concept qui propose de partir près de chez soi, dans une aventure qui n’est pas chère, facile, dépaysante et qui permet de casser sa routine. C’est vraiment sortir de la maison et faire quelque chose au cours de la journée pour se dépayser“, explique Aurélie Raigné, autrice du livre “Un an de micro-aventures en Belgique”.

Écrire un guide de voyage en famille

Depuis plusieurs années, Aurélie Raigné avait l’envie d’écrire un guide touristique. Une idée émerge : écrire un guide de voyage pour les familles. “J’aime bien voyager avec les enfants mais je ne trouvais pas de guide qui me plaisait. Je me suis dit ‘ça me manque, j’ai envie de travailler là-dessus, voilà les frontières ferment, c’est l’occasion de le faire”“, explique cette mère de famille.

D’origine française et résidente en Belgique depuis 2010, Aurélie explique ; “je connaissais assez peu la Belgique et je me suis dis que le premier livre sera sur la Belgique. De quelle manière la découvrir. J’avais découvert le concept de la micro-aventure. Donc j’ai lancé le défi à la famille de partir un week-end sur deux pour faire une découverte“.

■ Interview d’Aurélie Raigné réalisée dans le 12h30 par Vanessa Lhuillier et Fanny Rocher