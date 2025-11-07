En un an, le nombre de chercheurs d’emploi a augmenté de 4% à Bruxelles

Fin octobre 2025, Actiris comptait 96.161 chercheurs d’emploi inscrits en région bruxelloise, soit une augmentation de 4% par rapport à octobre 2024, selon les données communiquées vendredi. Sur les 96.161 chercheurs d’emploi totaux, 19.037 personnes (19,8%) sont inscrites au CPAS, soit une augmentation de 15% sur base annuelle.

Le taux de chômage dans la région est de 15,3% et est également en légère augmentation (+0,59 point de pourcentage) par rapport à octobre 2024. Actiris a compté au cours du mois d’octobre 11.546 entrées dans le chômage (7.996 réinscriptions et 3.550 nouvelles inscriptions) contre 10.078 sorties, soit une augmentation, sur base mensuelle, du nombre de chercheurs d’emploi de 1.468 personnes (+1,6%). Parmi les 96.161 chercheurs d’emploi, 48% sont des femmes et 52% sont des hommes. Plus de la moitié des chercheurs d’emploi bruxellois (53,2%) sont bénéficiaires d’une allocation.

L’augmentation la plus importante du nombre de chercheurs d’emploi se trouve chez les moins de 25 ans (+6,1%, soit +670 personnes). Cette tranche d’âge est suivie par les 25-49 ans (+4,6 % soit +2.679 personnes). La catégorie des 50 ans et plus est également en augmentation, mais moindre (+1,6%, +377 personnes).

En matière de qualifications, il apparaît que les deux catégories de population les plus en recherche d’emploi sont les personnes hautement qualifiées (+10,2%, soit +1.787 personnes), puis les personnes faiblement qualifiées (+2,6%, soit +1.468 personnes).

Les chercheurs d’emploi de longue durée (+2 ans) ont augmenté, sur base annuelle, de 5,7%, soit 2.370 personnes en plus par rapport à octobre 2024. Les augmentations sont moindres pour les personnes à la recherche d’un nouveau travail depuis moins d’un an (+2,6%) et depuis un à deux ans (+2,8%).

