En marge du Mondial au Qatar, les Ecolos bruxellois organisent une Coupe du Monde alternative

Ils parlent d’une “coupe du Monde locale, éthique et solidaire“.

Alors que la Coupe du Monde de football débuté ce dimanche au Qatar, le groupe Ecolo au Parlement bruxellois annonce lancer une Coupe du Monde Alternative. “Pour les écologistes bruxellois, la Coupe du Monde sera locale, éthique et solidaire“, indiquent les Verts. Il s’agit d’une initiative du député bruxellois Thomas Naessens, afin de “rassembler citoyens, politiques et acteurs bruxellois sur le terrain ou au bord de celui-ci dans un cadre durable, solidaire et local“.

Ainsi, le groupe parlementaire organisera ou participera à plusieurs événements parallèles à la Coupe du Monde, “ancrés dans les valeurs du sport : esprit d’équipe, passion, convivialité, tolérance, respect et solidarité“. Les internautes d’un groupe Facebook créé pour l’occasion ont pu proposer des idées et des événements, parmi lesquels un match amical opposant élus écologistes et acteurs culturels, sportifs et associatifs (23/11) et une conférence sur l’après-Qatar réunissant acteurs de terrain, député, juriste et journaliste (30/11).

“En parallèle de la Coupe du Monde au Qatar qui va à l’encontre des valeurs écologistes, nous souhaitons mettre en avant des compétitions et événements locaux qui s’inscrivent dans ce que doit générer toute compétition sportive : de la convivialité, de la passion et de la tolérance. Et ainsi proposer aux citoyens et acteurs locaux de faire du sport, de se rassembler et de se détendre, près de chez eux dans un cadre positif et respectueux des droits fondamentaux“, indique ainsi le député Thomas Naessens.

