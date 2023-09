En cette période de forte chaleur, voici les bons gestes à adopter selon l’Agence pour une Vie de Qualité

Alors que la phase d’avertissement du plan forte chaleur a été activée ce mardi, l’Agence pour une Vie de Qualité rappelle les bons gestes à adopter pour limiter les effets néfastes dus aux conditions météorologiques.

Cette semaine, les températures en Région bruxelloise devraient avoisiner les 30 degrés chaque jour. L’AVIQ dresse la liste des comportements et réflexes à adopter pendant ces fortes chaleurs : boire au minimum 1.5l d’eau/jour, éviter les boissons alcoolisées, sucrées et le café. De plus, l’agence conseille de rester à l’intérieur entre 11h et 15h et d’aérer quand il fait frais.

“Si vous devez malgré tout sortir pour travailler, il faut éviter les efforts intenses et si cela n’est pas possible, faire une pause régulièrement et bien s’hydrater ; chercher l’ombre et les endroits frais, protéger sa peau avec une crème solaire à indice de protection élevé, porter un chapeau ou une casquette ainsi que des lunettes de soleil…”, explique Lara Koltar, porte-parole de l’AVIQ.

