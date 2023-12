Records de température : le mois de novembre est le plus chaud jamais enregistré

Selon le service européen Copernicus qui étudie les changements climatiques, l’année 2023 qui n’est pourtant pas terminée, est la plus chaude depuis le début des enregistrements.

Jugé “extraordinaire” et surtout avec des températures “anormales”, le mois de novembre, enregistrait une température moyenne de plus de 14 degrés sur la surface de la terre. Et selon Copernicus, les six derniers mois n’ont jamais été aussi chauds si on les compare à ceux des années précédentes. Depuis l’ère pré-industrielle, fin 19ᵉ siècle, début 20ᵉ, en novembre, nous avons eu une augmentation de 1,75°.

Selon les observations, pour l’année 2024, on peut s’attendre soit à des températures comme celles de 2023, soit encore plus élevées. Il n’y a cependant aucune certitude, puisque des variables différentes, tout au long de l’année, peuvent entrer en jeu.

Mais, ce que les chercheurs peuvent constater, c’est que depuis plusieurs années, la tendance est pourtant au réchauffement continue. Et cela ne s’arrêtera pas, si les gaz à effet de serre ne sont pas réduits au plus vite.

■ Une interview de Julien Nicolas par Camille Paillaud / image : Belga