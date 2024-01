Des festivaliers intoxiqués au FCKNYE Festival ? “Ils ont bu de l’eau non potable aux laves-main”, selon les organisateurs

Plusieurs festivaliers se plaignent d’avoir été intoxiqués. Pour les organisateurs, ils ont bu non pas aux fontaines à eau potable mises à leur disposition, mais bien aux laves-main, alimentés avec de l’eau impropre à la consommation.

Le FCKNYE Festival, c’est désormais un événement bruxellois bien connu à l’occasion du Nouvel An. Cette année, il s’est déroulé sur deux jours dans les palais du Heysel, rassemblant au total 15 000 participants le premier soir, 35 000 le soir du réveillon. Mais pour certains, le passage à l’an neuf ne s’est pas déroulée comme prévu. “L’organisation avait mis à disposition des sources d’eau potable afin de remplir nos bouteilles d’eau, ce qui en soi est une excellente initiative. Cependant, deux jours plus tard, mes amis et moi avons été victime de symptômes graves : vomissements, nausées, fièvre, difficultés respiratoires, diarrhée aigüe, évanouissements et problèmes intestinaux… certains sont même restés en observation aux urgences”, nous explique l’un des participants. “Un de nos amis a fait analyser ses selles et une bactérie causant ces symptômes a été détectée”.

Sur la page Instagram de l’événement, plusieurs personnes soulignent aussi le même type de problèmes. “Commencer l’année avec une intoxication et une petite visite aux urgences à cause de l’eau soi-disant potable, top top” écrit une internaute. “Eau potable, soi-disant, on est tous cloués au lit avec une intoxication, merci à vous”, écrit un autre.

“Les laves-main, sont remplis avec de l’eau savonneuse et de pluie”

Contactés, les organisateurs confirment bien avoir reçu des plaintes de quelques festivaliers à ce propos. Ils détaillent avoir directement donné suite à leurs plaintes, se demandant où ils s’étaient procurés l’eau en question. “Ceux qui nous ont répondu, semblerait-il, ont bu aux laves-main, et non pas aux fontaines à eaux. Les laves-main, sont remplis avec de l’eau savonneuse et de pluie. Elle n’est donc clairement pas potable, mais une pancarte apposée sur le dispositif spécifie bien qu’elle est impropre à la consommation”, justifie Fersini Damiano, organisateur du festival. “C’est fort regrettable pour ces personnes et comprenons leurs interrogations, mais nous mettons de l’eau à dispositions des festivaliers depuis plusieurs années, et nous n’avons jamais eu de problème”.

Pour appuyer ses dires, Damiano Fersini nous a fourni des captures d’écrans de discussion entre participants. En voici un extrait : “Sur les éviers, il était bien noté qu’il ne fallait pas boire. J’ai quand même rempli ma gourde en me disant que ça devait tout de même être potable. […] Quand j’ai vu les vraies fontaines à eau derrière, j’ai vidé ma gourde et c’était plein de mousse. Quand j’ai rempli à la fontaine, pas de soucis, mais mes deux potes ont tout de même bu l’eau des éviers et ont fini aux urgences”.

Ma. Ar. – Photo : BX1