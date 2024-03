Anderlecht : une fillette de 10 ans victime d’une intoxication au monoxyde de carbone, les pompiers rappellent les bons gestes

Une fillette de 10 ans a été victime d’une grave intoxication au monoxyde de carbone (CO) dans la nuit de vendredi à samedi à Anderlecht. Un chauffe-eau non conforme serait à l’origine de l’incident, ont rapporté samedi les pompiers de Bruxelles.

La fillette s’est sentie mal vers minuit, après avoir pris une douche. Les services de secours ont alors été appelés et se sont immédiatement rendus sur les lieux.

“Sur place, on a constaté que la jeune fille souffrait d’une grave intoxication au CO“, a indiqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. “Elle a été transférée à l’hôpital pour y être soignée. Sa sœur a également subi une légère intoxication, mais a pu être soignée sur place. Les deux parents ne présentaient aucun symptôme.”

Un chauffe-eau non conforme, combiné à une mauvaise évacuation des gaz et un manque de ventilation, serait à l’origine de l’incident. Le gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel Sibelga a donc coupé l’alimentation de gaz, ont également informé les pompiers.

Conseils des pompiers

Ces derniers donnent des conseils pour éviter les intoxications au CO. “Faites installer un appareil conforme par un technicien agréé, et faites effectuer l’entretien annuel et les contrôles obligatoires. Faites également vérifier l’évacuation des gaz de combustion et assurez une ventilation naturelle et un apport d’air frais.”

Les pompiers recommandent également d’installer des détecteurs de CO homologués et de réagir en cas de symptômes, “tels que nausées, vomissements, maux de tête, fatigue soudaine“. “Ouvrez les fenêtres, évacuez les personnes présentes et demandez de l’aide au centre d’urgence 112“, ont-ils ajouté.

Belga – Photo : Belga