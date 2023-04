En 2022, plus de 14.000 chercheurs d’emploi ont été formés par Bruxelles Formation : voici leur profil

L’institution publique a publié son rapport d’activités pour l’année 2022, ce jeudi.

Au total, ce sont 21.879 personnes qui ont été formées en 2022 par Bruxelles Formation et ses partenaires, rapport l’institution publique francophone en charge de la formation professionnelle à Bruxelles. Parmi eux, on compte 14.645 chercheurs d’emploi, soit une hausse de 6% par rapport à 2021 (13.821 personnes formées).

“Un chiffre positif qui permet de se rapprocher progressivement des 16.000 chercheurs d’emploi formés par an, atteint avant la crise sanitaire“, note Bruxelles Formation dans un communiqué. “Nous n’avons pas encore retrouvé les résultats d’avant Covid mais nous nous en rapprochons. La formation reste un levier primordial pour le retour à l’emploi à Bruxelles, surtout lorsque les formations sont créées « sur mesure » avec et pour les employeurs qui s’engagent à engager les personnes formées. Nos formations et celles de nos partenaires s’adaptent aux besoins des entreprises et aux défis que devra relever Bruxelles dans les prochaines années“, commente aussi Olivia P’tito, directrice générale de Bruxelles Formation.

Parmi ces 14.645 chercheurs d’emploi en formation, on retrouve une légère majorité de femmes (52,5%, contre 47,5% d’hommes), et des personnes surtout âgées entre 30 et 44 ans (40,7%, contre 17,4% pour les plus de 45 ans). Plus de 60% de ces personnes disposent d’un faible niveau de scolarité (primaire, secondaire inférieur ou diplômes non reconnus). On retrouve aussi 58,5% de chercheurs d’emploi de nationalité belge.

