Emploi : un travailleur belge sur dix a plus de 60 ans, selon une étude d’Acerta

Les secteurs de la logistique et du transport, ainsi que du non marchand, sont ceux qui comptent actuellement le plus de collaborateurs de plus de 60 ans.

Selon cette étude, menée auprès de 230.000 travailleurs, 11,5% des employés sont âgés d’au moins 60 ans en Belgique à l’heure actuelle. En 2019, ce pourcentage ne s’élevait qu’à 7,23%. Le nombre de travailleurs sexagénaires a dès lors enregistré une hausse significative de 59% en l’espace de cinq ans.

Bien que le vieillissement touche l’ensemble des secteurs, il est légèrement plus présent dans certains d’entre eux, selon les chiffres publiés par Acerta. Les secteurs de la logistique et du transport (14,3%) ainsi que celui du non marchand (13,5%) sont ceux qui comptent la plus forte proportion de travailleurs sexagénaires. “Il est important que les autorités, comme les entreprises, définissent une politique claire et réaliste pour les travailleurs plus âgés“, souligne Acerta Consult.

“Les options qui s’offrent aux travailleurs à la fin de leur carrière sont aujourd’hui très variées. Ils peuvent par exemple bénéficier de congés supplémentaires dans certains secteurs, de jours d’ancienneté, d’emplois de fin de carrière, et bien entendu de la pension anticipée“, note à ce sujet Maria Ferritto, experte en RH chez Acerta. “Parallèlement, de plus en plus d’employeurs optent pour la mobilité professionnelle interne, qui permet aux travailleurs de changer de poste au sein même de l’entreprise afin de rester plus longtemps au travail. Enfin, le statut populaire des flexi-jobs constitue également une solution.”

