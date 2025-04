Emir Kir a prêté serment et entame un troisième mandat à la tête de Saint-Josse

Le bourgmestre réélu de Saint-Josse, Emir Kir (LB), a prêté serment mercredi devant le ministre bruxellois des Pouvoirs locaux en affaires courantes, Bernard Clerfayt (DéFI). Cette cérémonie a eu lieu au cabinet de ce dernier, situé à la Tour Botanique, au cœur de la capitale.

M. Kir est donc redevenu officiellement bourgmestre de la commune la plus petite et la plus peuplée de Bruxelles. Cette commune est également la plus pauvre de tout le pays. La Liste du Bourgmestre qu’il emmenait avait une nouvelle fois obtenu la majorité absolue, le 9 février dernier, à l’issue d’un second scrutin organisé à la suite du constat d’irrégularités au niveau des procurations, lors des élections du 13 octobre dernier.

■ Emir Kir au micro de Simon Breem

Elle avait décroché 18 sièges, soit un de plus qu’en octobre, grâce aux 4.940 voix recueillies. Le PS, crédité de 1.736 voix et 6 sièges, comme en octobre, était sorti deuxième, précédant Ecolo-Groen (1.292 voix et 4 sièges, comme en octobre). La Team Fouad Ahidar (233 voix) n’en avait une nouvelle fois décroché aucun. Le siège obtenu en plus par la Liste du Bourgmestre l’avait été au détriment du cartel Engagés-CD&V-MR qui n’avait obtenu, grâce à ses 681 voix, qu’un siège (deux en octobre).

Désigné bourgmestre une première fois en 2012, Emir Kir ceint l’écharpe maïorale pour la troisième mandature d’affilée. Interrogé à l’issue de sa prestation de serment, Emir Kir s’est dit “très heureux de la confiance renouvelée des habitants de la commune”. “Le sentiment de revanche n’existe pas en moi. On a très peu de temps à passer sur terre. Le mieux est de l’utiliser à servir les autres‘, a-t-il ajouté, interrogé sur son état d’esprit après une ré-élection à rebondissements dans sa commune.

Belga – Photo Belga