Emila Hoxhaj, future présidente de la FEF : “En bac 1, le taux d’échec est de 60%, c’est énorme”

La future présidente de la Fédération des Étudiants Francophones (FEF) était invitée dans Le 12h30. Elle est revenue sur la charte encadrant les baptêmes et le taux d’échec des étudiants.

Mardi, la ministre de l’Enseignement supérieur présentait une nouvelle charte pour encadrer l’organisation des baptêmes étudiants. Emila Hoxhaj se dit satisfaite de bénéficier d’un cadre général pour tous les cercles. “Par contre, nous regrettons encore le manque d’encadrement ou de cellules externes pour pouvoir gérer les agressions sexuelles et sexistes qu’on peut beaucoup retrouver pendant les guindailles. Si la parole des victimes prend de plus en plus d’ampleur, l’accompagnement psychologique laisse à désirer, tout comme le suivi disciplinaire des plaintes”, explique la future présidente qui entre en fonction en aout.

Autre thématique abordée : le taux d’échec important. “En bac 1, le taux d’échec est de 60%. C’est énorme et scandaleux. Les étudiants les plus précaires sont particulièrement touchés par ce phénomène. La raison ? Ils viennent de milieux plus défavorisés, mais surtout ont bénéficié d’un enseignement de moins bonne qualité avant d’entamer des études supérieur. En Belgique, l’enseignement obligatoire est l’un des plus inégalitaires. Résultat, le retard est parfois tout simplement impossible à rattraper”, détaille Emila Hoxhaj.

Enfin, quelles seront les priorités pour l’année prochaine ? “Lutter contre la précarité étudiante, baisser le prix des études et lutter contre les violences, le harcèlement et le sexisme”, conclut-elle.

■ Interview d‘Emila Hoxhaj, la future présidente de la FEF, au micro du 12h30.