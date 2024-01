Un étudiant sur deux travaille à côté de ses études

Selon la Fédération des étudiants francophone, la FEF, un étudiant sur deux travaille à côté de ses cours. Et les 3/4 seraient obligés afin de pouvoir payer leurs études, c’est ce que rapporte Le Soir.

Entre les mois de septembre et novembre 2023, le syndicat étudiant a recueilli près de 5.000 réponses via un formulaire disponible en ligne et sur certains stands sur les campus. Les étudiants jobistes se divisent en deux catégories : celles et ceux qui travaillent pour financer leurs études, et les autres qui souhaitent se faire de l’argent de poche. Ainsi, à la question “travaillez-vous pour payer vos études ?”, ils sont 76,51 % à répondre par l’affirmative.

À noter encore que près de 80 % des répondants estiment que leur job étudiant à un impact négatif sur leurs études.

Les étudiants jobistes n’ont jamais été aussi nombreux. En dix ans, ce nombre a progressé de 42 %, pour atteindre 627.000 étudiants-travailleurs en 2022, contre 441.000 en 2012, selon l’Office national de sécurité sociale (ONSS).

■ Une interview d’Emila Hoxha, porte-parole de la FEF par Camille Paillaud