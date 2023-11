“La situation est de plus en plus intenable”: des étudiants dénoncent leur précarité à l’Albertine

Quelques dizaines de jeunes se sont rassemblés vendredi après-midi place de l’Albertine, à Bruxelles, à l’occasion de la Journée internationale de l’étudiant.

Réunis en front commun la Fédération des étudiants francophones (FEF), les syndicats socialiste et chrétien, ont placé la journée sous le signe de la lutte contre la précarité. Les étudiants doivent toujours plus travailler pour financer leurs études, leurs kots et leur alimentation, constatent les organisations. Ce qui a un impact sur leur réussite et allonge leur cursus, alors que leurs moyens ne cessent de diminuer.

“Pas moins de 80.000 étudiants ont des difficultés à assumer leur besoin de base“, souligne Nel Van Slijpe responsable national des jeunes CSC. “Le politique doit les entendre.”

Le décret Paysage dans le viseur

Les organisations dénoncent également un décret Paysage qui ne ferait qu'”accroître l’élitisme” dans l’enseignement supérieur en “écartant ceux qui échouent en limitant les années finançables, plutôt que de les accompagner dans la réussite“.

“La situation est de plus en plus intenable, et il est essentiel que nos dirigeants politiques, et la population belge, prennent conscience des enjeux auxquels les étudiants font face“, résume la FEF.

■ Interview de Nel Van Slijpe, responsable national des Jeunes CSC, au micro de l’agence Belga