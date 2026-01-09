Parlement bruxellois: Emel Köse remplace Christophe De Beukelaer

Le désormais ex-député et ex-chef de groupe a décidé de mettre un terme à ses mandats politiques sans toutefois complètement disparaître du champ des discussions en cours, pour tenter de former un gouvernement bruxellois.

Christophe De Beukelaer avait surpris tout le monde en septembre dernier en annonçant son départ de la vie politique, alors qu’il était pleinement engagé dans les négociations pour tenter de sortir la Région bruxelloise de l’ornière politique dans laquelle elle est enlisée depuis les élections de 2024.

Le mandataire des Engagés avait ainsi endossé durant quelques semaines, au sortir de l’hiver dernier, une mission d’information, aux côtés de la formatrice néerlandophone Elke Van den Brandt (Groen), ce qui avait valu à tous les deux une note d’appréciation positive depuis de nombreux bancs parlementaires.

Avant l’ouverture officielle de la séance de vendredi après-midi, M. De Beukelaer a été remercié par différents groupes, y compris par le PTB.

Prenant la parole, il a indiqué avoir découvert en politique “l’immense richesse qu’il y a à aller à la rencontre de la différence, de personnes et de mondes qui ne nous ressemblent pas… Avec le recul, je crois que la seule manière juste d’exercer un mandat politique, c’est de le faire la main sur la porte: conscient que rien n’est acquis, prêt, à tout moment, à partir et à tout quitter. Cela donne une liberté de parole et d’action qui change tout”, a-t-il ajouté.

M. De Beukelaer est devenu échevin à Woluwe-Saint-Pierre à la fin 2012, fonction qu’il a occupée jusqu’à son élection au Parlement bruxellois en 2019. En 2022, il est devenu chef du groupe Les Engagés. Il demeurera actif dans les discussions, mais sans mandat, a-t-il précisé.

Belga