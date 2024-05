Elections du 9 juin : Rajae Maouane (Ecolo) face à Nabil Boukili (PTB)

Retrouvez deux candidats tous les matins dans les Face à Face en direct dans Bonjour Bruxelles, de 8h15 à 8h45. Ce matin, c’est Rajae Maouane pour Ecolo face à Nabil Boukili pour le PTB.

Sur l’intervention de la police lors de la mobilisation hier mardi soir devant l’ambassade d’Israël pour protester contre la guerre à Gaza, aussi bien Rajae Maouane que Nabil Boukili jugent qu’elle n’était pas nécessaire dès lors qu’il n’y avait pas de débordement.

Participation à une majorité

Jusqu’où accepter les compromis pour monter dans une majorité ? “En Belgique, nous n’avons pas le choix et le PTB est prêt à faire des compromis pour participer à un gouvernement. Mais nous avons des points de rupture et plus les résultats électoraux nous seront favorables, plus nous pourrons imposer nos lignes.”, répond Nabil Boukili. Rajae Maouane distingue compromis et compromissions. “Faire des compromis, oui mais pas des compromissions. Nos priorités, comme l’augmentation des bas et moyens salaires, le respect de l’état de droit, l’environnement, ce sont des points sur lesquels nous serons intransigeants.”

Pour Nabil Boukili, être dans l’opposition “n’est pas ‘une posture facile. Monter dans un gouvernement fédéral pour faire des compromissions comme l’ont fait le PS et Ecolo, c’est non.” “Il faut arrêter de mentir aux gens”, lui répond Rajae Maouane, “la réalité c’est que le PTB ne veut pas participer au gouvernement.”

Baisse des salaires du personnel politique et soutien au scrutin proportionnel

Nos deux débateur.euses se sont dit favorables à la baisse des salaires des parlementaires et ministres ainsi qu’au scrutin proportionnel. Pour le PTB il faut diminuer le personnel politique, “surtout à Bruxelles” et supprimer le Sénat. Ecolo plaide pour une simplification des institutions tout en assurant la représentation garantie pour les néerlandophones ainsi que la disparition du Sénat.

Politique internationale

“Si nous sommes souvent d’accord avec le PTB sur les constats, nous ne le sommes pas sur la manière d’y arriver.”, relève encore l’écologiste. “Par exemple, sur le plan international, nous réclamons des sanctions contre Israël mais aussi contre la Russie et contre la Chine qui commet un génocide contre les Ouïghours. Je ne comprends pas le PTB qui ne veut pas de sanction contre la Chine.” Faux, lui répond son interlocuteur : “Nous avons condamné la Chine et avons déposé une résolution pour condamner l’agression contre l’Ukraine. Mais aujourd’hui, il y a des sanctions contre la Chine et contre l’Ukraine et pas contre Israël.”

►Revoir le face à face entre Rajae Maouane (Ecolo) et Nabil Boukili (PTB)