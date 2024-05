Élections 2024 : un nouveau sondage prédit le MR en tête à Bruxelles, suivi du PTB

Le MR pourrait devenir le premier parti francophone le 9 juin, selon un sondage publié vendredi par Le Soir, RTL Info, Het Laatste Nieuws et VTM. Les libéraux font désormais jeu égal avec le PS en Wallonie et confirment leur première place dans les intentions de vote à Bruxelles à deux semaines du scrutin.

À Bruxelles, les libéraux continuent la course en tête avec 23,3% des intentions de vote suivis par le PTB avec 19,8%. Les partis de la coalition régionale actuelle font grise mine: le PS récolte 15,2% des intentions, Ecolo 12,5% et DéFI 7,2%, juste en dessous des Engagés à 7,7%.

En Wallonie, le MR et le PS recueillent 22,6% des intentions de vote suivi par les Engagés qui poursuivent leur progression et prennent la troisième place avec 18,1%. Le PTB descend à la 4e place avec 14,5%, suivi par Ecolo en net recul avec 8,8%.

En Flandre, le Vlaams Belang est toujours premier avec 26,8% des intentions de vote. La N-VA est deuxième avec 20,6%, Vooruit remonte avec 14,3% et le CD&V est quatrième avec 12,2%. Le PTB-PvdA recueille 8,9% des intentions. L’Open Vld, parti du Premier ministre, et Groen occupent la queue du peloton avec 8,2% et 6,6%.

Du côté francophone, les trois personnalités les plus populaires sont dans l’ordre l’ancienne Première ministre, Sophie Wilmès (MR), l’actuel Premier ministre, Alexander De Croo (Open Vld), et le président du PS, Paul Magnette.

En Flandre, le podium se compose du président de la N-VA, Bart De Wever, suivi de la vice-ministre-présidente Hilde Crevits (CD&V) et de M. De Croo.

Le sondage a été réalisé en ligne entre le 14 et le 20 mai par la société Ipsos auprès de 3.600 Belges, soit 2.000 habitants de Flandre, 1.000 de Wallonie et 600 de Bruxelles. La marge d’erreur maximale s’élève à 2,2% en Flandre et 4% en Wallonie et à Bruxelles.

Belga – Photo : Belga