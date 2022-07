Ed Sheeran, avec un maillot des Diables Rouges, en concert à Bruxelles : “un show de malade !”

Le chanteur anglais était en concert au Stade Roi Baudouin, vendredi soir.

Ce sont près de 65.000 personnes qui se sont rassemblées, ce vendredi soir, dans le Stade Roi Baudouin, pour le premier des deux concerts qu’Ed Sheeran y donne ce week-end, dans le cadre de son “+-=÷x (The Mathematics) Tour“. Après les Rolling Stones, il y a une semaine, et avant Coldplay début août, c’est donc l’auteur-compositeur-interprète anglais qui a enflammé la scène dressée dans l’arène habituellement dévolue à nos Diables Rouges.

Et c’est d’ailleurs avec un maillot de notre équipe nationale que le chanteur a achevé son concert, indique La Dernière Heure. Sur les différentes photos partagées sur les réseaux sociaux, on constate qu’une grande scène ronde a été installée, glissante à cause de la pluie (“Ne postez pas sur les réseaux sociaux si je tombe, juste rigolez“, a ironisé le chanteur, d’après Moustique), une scène tournante et crachant des flammes, entourée de plusieurs autres espaces, délimitant ainsi la foule compacte venue voir le concert au plus près.

Le chanteur a enchaîné les tubes plus récents, comme Shape of You ou Bad Habits, mais aussi des chansons plus anciennes (Thinking out loud, notamment). Ed Sheeran se produira à nouveau ce samedi soir sur la scène du Stade Roi Baudouin. Moins de public est attendu, malgré certaines places au rabais dans l’espoir d’un stade comble.

“Une soirée magnifique !”

Sur les réseaux sociaux, les spectateurs ne sont pas avares de superlatifs.

“Une soirée magnifique“, “fantastique !“, “un show de ma-la-de, thanks Ed“, écrivent les uns, tandis que d’autres parlent d’un “rêve qui devient réalité, un artiste merveilleux et une expérience extraordinaire“.

Aller à un concert sans attentes et assister à un show de ma-la-de Absolutely bonkers, thanks Ed @edsheeran #EdSheeranbrussels pic.twitter.com/hW0ddWRuss — Adelaïde de Patoul (@adepatoul) July 23, 2022

ArBr – Photo : Twitter / @niallernroses