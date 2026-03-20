Économies obligent, la Fête de l’Iris se déroulera sur une seule journée cette année

La fête de la Région bruxelloise qui devait se tenir le week-end du 9 et 10 mai 2026 sera finalement limitée à la seule journée du samedi, annonce la RTBF. Une information que nous confirme le cabinet du ministre-président Boris Dilliès.

Visit Brussels, l’organisme de promotion touristique de Bruxelles, n’échappe pas aux économies que va devoir réaliser la Région dans les années à venir. Alors que les dernières discussions budgétaires sont toujours en cours en commission avant un vote du budget en séance plénière prévu le 27 mars prochain, les premières conséquences sont déjà visibles. La Fête de l’Iris, ayant lieu chaque année au début du mois de mai et qui célèbre la Région bruxelloise, va passer de deux à un jour.

“La Fête de l’Iris est maintenue avec un format adapté“, explique le cabinet du ministre-président. “L’événement se tiendra sur une journée, le samedi, et se clôturera par le traditionnel concert du samedi soir“, ajoute-t-il.

BX1 – Photo : Visit.brussels