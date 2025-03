Earth Hour: des bâtiments publics plongés dans l’obscurité une heure durant samedi soir

Durant une heure, la Grand-Place de Bruxelles a été plongée dans le noir samedi soir, dans le cadre de l’initiative mondiale Earth Hour du Fonds mondial pour la nature (WWF). D’autres bâtiments publics du pays ont éteint les lumières de 20h30 à 21h30 pour sensibiliser à la lutte contre le changement climatique.

L’action Earth Hour (“heure pour la planète”, en anglais) se répète chaque année depuis 2007 sur toute la planète. Cette année en Belgique, les lumières ont été éteintes entre autres dans des lieux symboliques de Bruxelles, Anvers, Malines et Ostende ainsi que d’autres plus petites entités participantes comme Tirlemont, Waregem, Roulers ou encore Willebroek.

“Lorsque les lumières du monde s’éteignent pendant une heure, les projecteurs se braquent sur toutes les personnes qui, par leurs efforts quotidiens, rendent le monde meilleur. Et toutes ces actions s’additionnent pour former la plus grande heure pour la nature“, explique WWF Belgique sur le site internet de l’initiative.

L’ONG s’est aussi associée à la Ville de Bruxelles pour organiser un spectacle de feu gratuit sur la Grand-Place samedi soir. Dans la capitale encore, l’Atomium et la Bourse de Bruxelles ont aussi été plongées dans le noir. La Stib au également tamisé les lumières dans 20 de ses 69 stations.

D’autres activités gratuites ont été organisées dans le pays dans ce cadre, telles que des sessions de course à pied, une exposition sur les loups à l’Aquascope de Virelles (province de Hainaut) ainsi qu’ArboFest, un festival visant à renforcer le lien avec la forêt en province de Limbourg.

L’action globale a débuté en Nouvelle-Zélande, où la plus haute tour d’Auckland et d’autres bâtiments symboliques ont éteint les lumières une heure durant. L’initiative s’est alors déplacée au gré des fuseaux horaires vers l’Opéra de Sydney en Australie, les jardins de la baie de Singapour, le temple Wat Arun à Bangkok en Thaïlande, pour arriver sur le Vieux Continent. L’obscurité a régné une heure durant à la Porte de Brandebourg à Berlin en Allemagne, au Colisée à Rome en Italie, à la Tour Eiffel à Paris en France et autour de la Grande Roue (London Eye) de Londres au Royaume-Uni.

L’année prochaine, cette heure pour la planète aura lieu le 28 mars.

Belga – Images : WWF