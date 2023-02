Du changement à venir pour la galerie qui relie le boulevard Anspach à la Monnaie

L’enquête publique concernant le réaménagement de la galerie est ouverte depuis ce jeudi 23, et le restera jusqu’au 9 mars.

Le paysage va changer dans le centre de Bruxelles. En effet, autour de la galerie reliant l’axe piéton à la place de la Monnaie, les vitrines commerciales seront mises à l’honneur, afin d’offrir une meilleure luminosité aux rues.

Concernant le rez-de-chaussée, il sera lui aussi réaménagé et ouvert. L’objectif du projet est d’adapter la galerie à l’ambiance du quartier, en ouvrant les ouvertures principales et en y installant des pavés au sol. “Aujourd’hui, la galerie ressemble plus à un centre commercial qu’à une rue. Les entrées sont peu engageantes et il n’y a pas d’aires de repos dans la galerie. Une mezzanine est ajoutée à la galerie haute comme celle de la banque nationale. Elle sera utilisée comme terrasse et comme scène pour des remplissages temporaires. Elle met l’espace à l’échelle et crée une tranquillité visuelle et acoustique” d’après l’enquête publique par le cabinet d’architecture NWLND via la DH.

E.D – Photo : share urban brussels