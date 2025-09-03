Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Dix artistes émergents à découvrir au Botanique grâce à ArtContest

Le concours ArtContest est de retour au Botanique pour exposer dix artistes émergents.

Des artistes émergents sont ravis de voir leurs œuvres exposées dans un lieu mythique : le Museum du Botanique. Ils sont dix à avoir été sélectionnés par le concours ArtContest, le concours annuel de référence en art contemporain pour les jeunes artistes de moins de 36 ans.

En 21 ans, ce concours a permis d’aider plus de 200 jeunes artistes. C’est une vitrine non-négligeable à l’heure ou vivre de son art devient de plus en plus difficile : “L’exposition, c’est le point final, le moment de montrer ce qu’ils font, pouvoir se confronter au public et in fine pouvoir vendre, puisque c’est important pour eux”, admet Valérie Boucher, fondatrice d’ArtContest. “Ils ont souvent du boulot à côté, mais il n’empêche que cela leur prend une grande part de travail“.

Le concours a pour vocation “de révéler, de suivre et d’accompagner le travail des jeunes artistes contemporains sur le long terme”.

■ Reportage de Meryem Laadissi et Charles Carpreau

Lire aussi :

Partager l'article

03 septembre 2025 - 18h33
Modifié le 03 septembre 2025 - 18h33
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales