Dix artistes émergents à découvrir au Botanique grâce à ArtContest

Le concours ArtContest est de retour au Botanique pour exposer dix artistes émergents.

Des artistes émergents sont ravis de voir leurs œuvres exposées dans un lieu mythique : le Museum du Botanique. Ils sont dix à avoir été sélectionnés par le concours ArtContest, le concours annuel de référence en art contemporain pour les jeunes artistes de moins de 36 ans.

En 21 ans, ce concours a permis d’aider plus de 200 jeunes artistes. C’est une vitrine non-négligeable à l’heure ou vivre de son art devient de plus en plus difficile : “L’exposition, c’est le point final, le moment de montrer ce qu’ils font, pouvoir se confronter au public et in fine pouvoir vendre, puisque c’est important pour eux”, admet Valérie Boucher, fondatrice d’ArtContest. “Ils ont souvent du boulot à côté, mais il n’empêche que cela leur prend une grande part de travail“.

Le concours a pour vocation “de révéler, de suivre et d’accompagner le travail des jeunes artistes contemporains sur le long terme”.

■ Reportage de Meryem Laadissi et Charles Carpreau