Dirk De Smedt annonce “un préaccord” pour une nouvelle ligne de crédit de 250.000 euros

Le gouvernement bruxellois entend bien atteindre l’équilibre budgétaire en 2029. Cet objectif devrait permettre à la Région de retrouver une certaine crédibilité financière et de conclure de nouveaux accords avec les banques.

Dirk De Smedt (Anders), qui gardera sa casquette de ministre bruxellois du Budget, annonce dans Bonsoir Bruxelles ce vendredi soir qu’un “préaccord” a déjà été conclu pour une nouvelle ligne de crédit à court terme de 250.000 euros.

Le libéral flamand reste encore discret sur le nom de cette banque, rappelant que l’accord doit encore être formalisé au sein du gouvernement. “Maintenant qu’on va installer le gouvernement dès demain, j’espère pouvoir vous annoncer son nom très vite“.

C’est donc la perspective d’un “shutdown”, de paralysie budgétaire, qui s’éloigne pour la Région.

