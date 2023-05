Diminuer la taille des stations : l’une des pistes pour diminuer les coûts du métro 3

Rudi Vervoort et Elke Van Den Brandt ont évoque les pistes pour alléger la facture des travaux pour le métro 3.

La facture pour rénover la portion entre la gare du Nord et Bordet est deux à trois fois plus élevée qu’espéré. Pour la Ministre, il n’est pas question de voir un nouveau tracé pour diminuer les coûts. “Supprimer des stations ou revoir le plan initial, c’est recommencer à zéro”, a-t-elle tranché. Par contre, une modification de la conception des stations est l’une des pistes évoquées, comme déjà annoncé par BX1. “On doit voir s’il est possible de les rendre plus petites car elles sont très larges dans la conception actuelle. Il faudra également voir si on peut renégocier avec les entrepreneurs pour baisser la note.”

Par contre, la femme politique Groen souhaite rester réaliste. “Il y aura des surcoûts. C’est un projet que nous faisons conjointement avec le fédéral et ce n’est pas à nous d’assurer tous les surcoûts. Solidairement, nous devons régler les problèmes budgétaires.”

Même son de cloche de la part de Rudi Vervoort. “On doit certainement revoir les dimensions des stations. Dans les grandes villes, les métros sont comme des tubes. En Belgique, nous avions prévu des espaces commerciaux avec des emplacements horeca. Toutes ces pistes devront de toute façon être évaluée, mais elles sont sur la table.”